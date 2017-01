O ator e diretor alemão Sebastian Schipper resolveu radicalizar. Seu quarto longa,, que ele dirigiu em 2015, seria um longo plano-seqüência, ou seja, seria filmado inteiro sem corte algum. O roteiro, do próprio diretor, junto com Olivia Neergaard-Holm e Eike Frederik Schulz, já diz a que veio na frase estampada no cartaz do filme: uma cidade, uma noite, uma tomada. É bem isso o que acontece com a personagem título. A espanhola Victoria (Laia Costa) está fazendo um intercâmbio em Berlim. Certa noite, ela conhece um pessoal numa boate e termina se envolvendo em algo completamente inesperado. Com mais de duas horas de duração, Schipper realiza um longo plano-seqüência, o maior já feito até o momento. A história começa às quatro e meia da madruga e segue até perto das sete da manhã. Um trabalho de fôlego do diretor e de seu operador de câmera, Sturla Brandth Grovlen. Porém, o quetem de valor é justamente essa ousadia técnica de rodar tudo direto, sem nenhum corte. Até funciona nos aspectos técnicos. No entanto, fica devendo na fluência narrativa. E isso compromete sobremaneira o resultado final.