Ser mulher em Hollywood nunca foi fácil. Pensando bem, ser mulher ao longo da história nunca foi fácil. Em certas culturas, com mais ou menos dificuldades, mas, sempre difícil. E isso a cantora, compositora, atriz, roteirista, produtora e diretora americana Barbra Streisand conhece muito bem., seu filme de estreia atrás das câmeras, relata uma situação que pode até parecer extrema, no entanto, encontra semelhanças com a vida da própria Streisand e de outras mulheres do passado e, infelizmente ainda, do presente. O roteiro, escrito por Jack Rosenthal e pela diretora-atriz, se baseia no livro, de Isaac Bashevis Singer. Acompanhamos a trajetória da jovem judia do título, vivida por Streisand. Ela sonha estudar em uma faculdade. Porém, sua religião não permite isso às mulheres, que devem se limitar a cuidar da casa. Estudar é coisa exclusiva dos homens. Para realizar seu desejo por conhecimento, ela se faz passar por homem e se matricula numa universidade. As coisas tomam um rumo inesperado quando "ele" se apaixona por Avigdor (Mandy Patinkin), seu colega de turma.é um filme que trata em sua essência de uma pessoa enfrentando uma situação extrema de deslocamento. Streisand, que dirigiria apenas outros dois filmes depois deste, revela muita segurança na condução de sua narrativa. Ela realiza neste trabalho múltiplos talentos em diferentes áreas. Apesar disso, foi e continua difícil para qualquer mulher em Hollywood, ou outro lugar, ser dotada de tantos talentos.