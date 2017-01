Já está na internet o livro A Barca de Rá, escrito por Isabel Furini.A obra abrange as 12 horas que segundo a Mitologia Egípcia levava a Barca de Rá para descer ao submundo, lutar, vencer a escuridão e reaparecer no céu.Os personagens que estão na Barca de Rá são citados pelo narrador. O Coro, ao estilo do coro do teatro grego, proporciona informações sobre cada Portal. No final de cada capítulo um ou vários personagens tomam a palavra e falam de suas experiências ou de suas dúvidas.Os leitores podem baixar o e-book gratuitamente, entrando na Revista Carlos Zemek de Arte e Cultura.Veja aqui: