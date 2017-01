O jornal Correio do Porto, de Portugal, realizou uma seleção de Postais com Histórias. Os interessados enviaram pelos correios um miniconto em um Postal. O prazo encerrou em 31 de dezembro de 2016. Os organizadores respeitaram a data de envio impressa no selo dos correios.O miniconto "O Artista" de Isabel Furini, foi um dos escolhidos e participará da exposição dos Postais que será na sede do Correio do Porto, Portugal.Para ler o miniconto entre no link: