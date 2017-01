Mulheres em marcha:

Fotografia de Isabel Furini

Pintura de Van Zimerman

A Marcha das Mulheres constitui um momento histórico no qual são reivindicados, entre outros itens, o respeito pelas mulheres, pelas diferentes raças e pelo direito de escolha de gênero. Para manter a paz mundial é necessário aceitar as diferenças. Todos os seres humanos merecem respeito.Com objetivo de valorizar a mulher convidamos algumas poetisas para escrever sobre a Mulher, são elas:Rita Delamari, Laura Monte Serrat, Luciana do Rocio Mallon, Leny Mell, Van Zimerman, Fátima Gonçalves, Luciah Lopez, Izabel Rodrigues Guandalini, Clevane Pessoa, e a encarregada deste blog.