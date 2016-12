27/12/2016 - 11:26

O meu Natal...

Todos os anos

Na véspera do Natal

Eu imaginava o cair da neve

Que nunca viria

Em um país tropical

Sentávamos em volta da árvore

Alegre e enfeitada árvore

Esperávamos pelos presentes

Trazidos a duras custas

Com muita luta

Por meus pais, os verdadeiros

Noéis...

Apreensão, receio e até medo na espera

Misturados com a alegria incontida

O abrir dos pacotes era uma

festa

A alegria e a emoção, também

Dormir ao lado da bicicleta sonhada

Do carrinho desejado

Era o máximo que eu poderia exigir da vida

E, nós tivemos isso tudo

Hoje, passado o tempo

Isto é passado

Mas, na memória

Continua vivo

Continua alegre

Continua festivo

Só sinto falta

Só não vejo

Só não encontro

Além do meu sonho

Além do meu brinquedo

O meu Noel

O meu pai

O meu velho querido...



Jefferson Dieckmann