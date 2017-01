Tela de Maria Antonieta Gonzaga Teixeira

Convidamos para poetizar e definir a mulher e sua luta no mundo contemporâneo as poetisas: Elciana Goedert, Carmo Vasconcellos, Isabel Sprenger Ribas, Arriete Rangel de Abreu, Maria Antonieta Gonzaga Teixeira, Angel Popovitz, Sonia Cardoso, Lia Finn e Ione Pérez.Subtileza do espíritoreveladano retrato de mulherpintado no lequedas horaso amor é entretecidoentre luzes e sombras.Isabel Furini***Sou mulher (Soy mujer)Sou MulherE tu és HomemE eu repito: Sou MulherCom muito orgulho e graçaCom muito ritmoE hás de verQue por ser mulher e tu HomemTe respeito e me respeitasTe sinto e me sentesTe olho e me olhasCom sensibilidade e doçuraCom desejo e amorCom paixão e sentimentoSou mulherE por isso: Respeitando meu corpoCultivando minha menteElevando meu espírito Te respeitoTe sintoTe olhoE te amoAtravés de tua peleAtravés de teus olhosAtravés de tua boca e teu ser! *Elciana Goedert***Carmo Vasconcelos, IWAMãos como conchasonde moram pérolas de afagosSeios como fontesque derramam o néctar da vidaOlho ciclópico no ventreprometendo maternidades…Mulher!És a seiva do mundo!Do livro "Geometrias Intemporais" (Ano 2000)Carmo Vasconcelos, IWALisboa/Portugal***Pedra,sem brilho e sem cor.Olhei as pedras ao lado,cinzas, desbotadas.Vasculhei gavetas fechadas,busquei melodias em notas,pintei cores no papel.Lembrei-me dos meus arquivosgigantes no notebook, ena pasta das muitas imagensa foto, com a cor desejada.E eis-me aqui:Na pedra rosa,o que sou.Em defesa, bruta;a ser lapidada.Mas como rosa,por mãos delicadas.Tem o verde em hasteduas folhas em parum desvio de olhar, a conquistar.O vermelho no chãodispara o alerta:aqui é o limitecomece a sonhar.Com o olhar de atençãoaceite as ranhuras,para em mim se abraçar.A pedra agora, é rosa.Em sua geometriavejo os tons que não viano cinza esmaecido.Meu olhar colorido,no relevo da pedravê a alma da rosa, coração de mulher.Arriete Rangel de Abreu***Mulher que traz no rosto a candura de menina,a alegria de viver e a paz no coração.Mulher batalhadora na labuta do dia-a-dia,para fazer desta pátria uma grande nação.Mulher exemplo de dignidade e simplicidaderepleta de coragem e alma de luz,que tem mãos de fada e brilho no olharque ama o filho e para o BEM o conduz.Bela e criativa...Encantadora...Sonha e realiza...Simplesmente... MULHER!Maria Antonieta Gonzaga Teixeira.Castro-Paraná-Brasil.***Solto as alças do vestidoque me destesEle cai...Despida de vocênua de mimAgora me vejo...Lia Finn***ora em forma de evento,qual grande barcoque singra os maresde ato em ato,de fala em fala,vai em frente.vai, empurrada pelo vento,envolvente,trazendo sempree a todo instante,muito mais gente,toca tanto coração,tantas pessoas, tanta opinião...vai soando a voz que não cala,buscando a envolvênciade, cada vez mais e maior,a abrangência.é outro quinhão,na participação giganteda mulher que sabe o quer.e que grita, com voz possante:violência, nunca mais.violência, não,violência,jamais!Isabel Sprenger Ribas***Carrego no braço direitoUma sombrinha por prevençãoE no lado esquerdo do peitoAmigos no meu coração.Apaixonada pela naturezaDe verde eu me vistoE com minha belezaMuitos corações conquisto.Adoro o salto altoE um cachecol no pescoçoRoubo a cena no palcoFascino o velho e o moço.Meu sotaque é cativanteE muitos acham engraçadoQuando peço leitE quentEE também vina no mercado.Sorrindo sou CuritibaQuatro estações num só diaChorando sou ChuvitibaUm choro de alegria.Hoje com meia idadeTe conto um segredo enfimEm Mocinhas da CidadeBelarmino se inspirou em mim.Angel Popovitz***MULHERES A LUTA!Venham os desafios diários , a jornada tripla, o desamor,a pobreza.Continuemos, sempre a desafiar tudo que nos limita e tenta nos derrubar.Que as pontas de faca e as pedras sirvam de arcabouçoa nossa verve e força.Sonia Cardoso***Mistério, magia, metamorfose...Única, uniãoLatente fantasiaHomenagem de DeusEquilíbrio, êxtase, esperançaRenasce, reluz, recriaIone Perez