O desejo do morto: "Que meu corpo seja cremado

e as cinzas jogadas no mar".

descansa a urna funeráriana praia do espaço-tempoas águas arrastraramcinzas e lembrançasde repente um raio iluminao céu nubladoas ondas avançame a urna é só um barcoencalhado na praia do ontemespalham-se as cinzasdo entardecerIsabel Furini