As tendências para o verão nunca param! Essa movimentação de promessas fashion torna essa estação, que muita gente odeia, bem gostosinha! As queridinhas da vez são as sandálias com solas tratoradas. Essa sola já havia aparecido em alguns desfiles em 2012/2013, porém foi nesse início de verão que elas dominaram tudo!Elas conseguem compor o visual que vai desde o fim de semana até o escritório. Não tem erro na hora de calçá-la. E se fosse preciso eleger um tom da vez, ele seria o metalizado. A cada 10 lojas de calçados, 9 têm uma sandália prateada ou dourada. Aquele medo de usar algo 'brilhante' durante o dia parece que deu vez a uma 'era moderninha'.Para te ajudar nessa nova 'missão' de escolher sua tratorada perfeita, fizemos uma busca em diversos blogs de moda e elegemos as mais bonitas, de acordo com nossa opinião, é claro. Saca só!