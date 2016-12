Reprodução/Pinterest



Alô amantes de bolsas grandes, essa notícia é para vocês! Qual mulher não precisa de uma bolsa maior para conseguir colocar todos seus apetrechos? A maioria de nós, meras mortais, somos escravas de uma bolsa. Seja ela fashionista ou não, precisamos delas para carregar as milhares de coisas que o dia-a-dia nos pede. A coisa boa agora é que: As bolsas sacola são apostas incríveis para o verão 2017.Elas foram vistas nos desfiles de Jason Wu e Tommy Hilfiger em modelos básicos e cores neutras. O que é ótimo, já que o basiquinho combina com tudo e garante o look das mais ousadas às mais discretas.A inspiração para a criação desse estilo foi nas sacolas de compras mesmo. A intenção era ter algo básico, prático e bonito. E deu muito certo. Hoje elas são muito usadas, inclusive por universitárias, pois cabem os cadernos e livros por lá.Como sempre gosto de pontuar, não há regras. Se te faz bem, use! Contudo, se você precisa de algumas dicas, lá vai. Usar a bolsa sacola para ir para a faculdade, como já foi dito, é uma boa pedida. Ela combina com o look descontraído da faculdade e cabe tudinho o que você precisa levar!Para o trabalho ela é ótima também! Se você é como eu, que precisa carregar com você para todo lado uma agenda, um estojo, remédios (a tia doente hahaha) e a caixinha do óculos, é a pedida ideal. Nada pior do que ter que carregar muita coisa no dia a dia e se sentir presa a uma bolsa menor, por não querer chamar atenção. Use e abuse da Bolsa Sacola, além de discretinhas, elas tem o tamanho ideal para suas necessidades.E se eu quiser emendar um happy hour depois do escritório? Ela é perfeita também, poxa! Uma bolsa democrática, prática, linda e discreta é tudo o que você precisa para começar 2017 com o pé direito!