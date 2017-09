06/09/2017 - 21:11

Está chegando o dia de mais um Catuaí Trends, evento onde TODAS as fashionistas da região prestigiam desfiles de grandes marcas com as principais tendências para as próximas estações.

O Catuaí Londrina será o centro da moda, estilo e beleza na próxima semana, nos dias 14 e 15 de setembro. Bate-papos sobre tendências e representantes da cena fashion brasileira estarão no Shopping londrinense em mais uma edição do maior evento local de moda.



Na quinta-feira (14), a partir das 17 horas, haverá workshops de maquiagem com MAC Cosméticos. Depois, os desfiles serão para convidados, com as marcas Cia. Marítima, Monalisa Joias, Sappataria, Richards e M. Fleury. O ponto alto do dia será o trend talk com a presença da famosa modelo Fernanda Motta, que debaterá as tendências da nova estação com as blogueiras Carol Tognon e Luisa Accorsi e o jornalista e apresentador Thiago Nassif.



Na sexta-feira (15), o primeiro desfile será infantil, com looks apresentados pela marca Lilica & Tigor. Às 19h20, haverá um Trend Talk de estilo com a digital influencer Carol Tognon e a consultora de imagem Alice Brunetto.



Na sequência, acontecerão os desfiles da Bergerson e Capodarte e logo após, um desfile multimarcas, com encerramento do evento pelo poeta, cantor e compositor Arnaldo Antunes. Ele vai brindar o público com um show intimista, acompanhado pelos músicos Chico Salem (violão e guitarra) e André Lima (teclados e sanfona). Neste show batizado de "A Casa é Sua", Arnaldo explora com liberdade uma nova sonoridade.



Reflexos da Moda



O Catuaí Trends será encerrado na segunda-feira, dia 18, com o anúncio das três duplas vencedoras do concurso cultural "Reflexos da Moda", que reúne estudantes dos cursos da área da UEL e Unopar. A escolha levará em conta votação aberta pela internet, além de notas de júris técnico e artístico. As primeiras etapas da competição foram realizadas em maio. Na sexta-feira (15), às 18h30, os looks concebidos pelas duplas participantes serão apresentados em desfile no Catuaí Trends.



A gerente de Marketing do Catuaí Londrina, Priscilla Batista, diz que o Catuaí Trends consolida o posicionamento do Shopping como grande difusor da moda na região. "O objetivo é continuar trazendo o melhor do mundo da moda, em conjunto com nossos lojistas", afirma.