Todo novo início de ano é a mesma história. Traçamos inúmeras metas e colocamos no papel tudo aquilo que desejamos realizar ao longo dos próximos 12 meses. Porém, com o passar do tempo, vamos nos esquecendo dos compromissos firmados com nós mesmos e quando vamos ver, não conseguimos nem começar a realizá-los. Comigo também era assim, mas foi aí que conheci a frase: "Não deixe a corrente se quebrar".Essa frase mexeu tanto comigo, que resolvi anotar. Mas, você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com a história das metas de ano novo? Extremamente tudo! A forma como essas palavras pode mudar uma vida é muito poderosa. Mesmo.Há tempos tenho notado que tenho um leve problema em levar as coisas adiante. A famosa procrastinação estava tomando conta da minha vida. Além disso, a ansiedade, que já possui morada em mim, ajudava para que tudo acontecesse da pior maneira. Sendo assim, caro leitor, me vi diante de duas situações: ou eu tomava uma decisão e fazia algo para melhorar minha vida – em todos os sentidos – , ou eu continuava na mesma. E então dei o primeiro passo!A primeira coisa que fiz foi procurar um método de organização no qual eu me acostumasse melhor. Encontrei o Bullet Journal – já expliquei por aqui como funciona . Depois eu precisava colocar tudo em prática de uma forma que não desistisse no meio do caminho. E, enquanto peregrinava pela Youtube, em busca de uma luz, encontrei o canal do Seiiti Arata. Eu procurava dicas para criar um novo hábito e ao ver alguns vídeos dele, ouvi a frase que mudou minha vida. "Não deixe a corrente de quebrar".Mas, como isso funciona e para qual área da vida serve? Para tudo na vida! Deixe-me explicar. Eu queria implementar uma nova rotina na minha vida em relação à organização, pois era extremamente bagunceira, e ao blog, que sempre deixava para depois e acabava sem postar por vários dias.Esse método funciona assim: você pega um calendário e vai riscando cada dia que conseguiu cumprir suas metas. No outro dia você não pode deixar a corrente se quebrar. Fazendo isso, nós acabamos tendo dó de não riscar determinado dia e quebrar a corrente, então você vai lá e cumpre a meta diária. Ao final do mês você verá os resultados.Vale a pena demais! Assista ao vídeo que comentei: