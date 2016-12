Reprodução

Ter uma vida mais organizada ajuda a manter as metas e compromissos sempre em dia. Por isso, surgiram métodos que ajudam a cumprir os desafios diários de maneira mais fácil. Um deles é o Bullet Journal! Conheci recentemente e ainda estou me adaptando. Contudo, é a melhor coisa que já inventaram! Descubra agora: O que é o Bullet Journal e como organizar sua vida com ele.Trata-se de uma agenda personalizada, na qual você coloca todos os seus compromissos. O diferencial no Bullet Journal é que você personaliza as páginas conforme a necessidade. Criar as próprias páginas é uma forma de economizar aquelas folhas em branco, que normalmente ficam nas agendas convencionais, já que não é todo dia que estamos inspirados a escrever.