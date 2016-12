O verão mal começou e nós, amantes da moda de plantão, já estamos doidas pelas tendências. Essa época, que pede algo fresco e confortável, sem perder a elegância, tem uma peça-chave que vai ser sucesso! O Slip Dress é a nova tendência que promete bombar no verãoO vestido, que lembra uma camisola dos anos 1990, já apareceu em 2010, 2013 e agora, com ares renovados, volta com tudo! Ele foi destaque nas summer colections da Burberry, Calvin Klein e Givenchy com toque acetinado e sensual.A 'novidade' fashion pode ser usada tanto para o dia, quanto para a noite, dependendo dos acessórios que vão completar o visual. Para um look mais noite, que tal optar por um blazer, scarpin e um colar? A combinação é superfina e cai bem para eventos mais formais.As mais descoladas podem ousar um pouco mais colocando um All Star nos pés, um colar longo e aquele óculos gigante! Essa opção é perfeita para um look mais urbano, fashion e, ao mesmo tempo, descompromissado. Outra dica é trocar o tênis por uma botinha baixa. O visual vai ficar descontraído e bonito.O Slip Dress também promete ser visto com sobreposição. Já imaginou usar o vestido com uma camisetinha básica por baixo? O mesmo vale para as blusinhas ombro a ombro, que completam o visual muito bem. Nos pés pode usar uma sapatilha, rasteirinha ou aquelas sapatilhas bailarina.A peça, que já conquistou muitas mulheres ao redor do mundo, é bem versátil. Vale usar a imaginação e não ter medo de ousar na hora de compor o look. Afinal, na moda não existem regras e o estilo de cada uma é o que vai tornar o look incrível, ou não.Para te ajudar nessa missão de estar linda, confortável e na moda, separamos algumas fotos. Mas antes, entre em nosso blog clicando aqui e não perca nada!