Se tem uma personalidade que merece toda a atenção das amantes de moda, ela é a Marina Ruy Barbosa! A atriz nunca decepciona em seus looks. Essa semana a ruiva apareceu com um vestido longo MA-RA-VI-LHO-SO da Valentino. O look luxuoso de Marina Ruy Barbosa chamou atenção das fashionistas de plantão e ganhou destaque na internet.Marina foi convidada de um casamento a céu aberto e acertou na escolha! O longo, em off-white, é todo bordado em um tom amarelo limão/néon que deu um destaque incrível à peça. A leve transparência da peça dá aquele toque bem leve de sensualidade à peça supercomportada.Para dar ainda mais destaque ao vestido, a atriz optou por um penteado simples e uma maquiagem leve, com tons de nude. A produção dá para ser copiada em casa: basta fazer uma make básica e prender parte dos cabelos em um coque e deixar o restante solto.Os acessórios escolhidos para compor o visual da diva são simplesmente de tirar o fôlego. Ela foi com um colar e anel de ouro nobre com cristais de rocha e diamantes da H.Stern e uma clutch transparente para arrematar o look.O boy também não ficou atrás e foi com um look elegantérrimo, confira o clique do casal: