Ano passado estava com cabelo preto. Pintei do tom mais escuro. Na época não queria ter trabalho nenhum e a cor é muito próxima da minha original. Mas no início do ano, antes de sair de férias na Rede Massa, quis mudar.Pesquisei muito sobre o Bronde, junção dos termos em inglês Blonde (loira) e Brunette (morena). É aquele cabelo que, como o termo dá a entender, não fica definido se a mulher é loira ou morena.Para quem tem cabelo escuro é incrível por não exigir retoques em um curto espaço de tempo.Percebi que era o ideal pra mim que não queria ficar escrava da descoloração e, queria sim, iluminar os fios de forma harmoniosa- mas que desse pra perceber a diferença.E o mais legal está em alta e fazendo a cabeça de muita gente por aí.Essa que vos escreve, rsrs. Com pose bonitinha para o insta @helo_pedrosa Esse cabelo incrível é da @gabibrandt, quero deixar o meu mais claro ainda. Amei demais esse hair quero deixar o meu parecido.A bela oficialgonzales também aderiu ao bronde, no caso dela a raiz é mais clarinha, fica lindo também.Ainda sobre cabelo quero deixar mais uma dica para vocês:beijos gatas!