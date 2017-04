Tenho que confessar!SOU ALTAMENTE INFLUENCIÁVELJuroooo. Fui buscar tendências de corte para o blog. E claro, o famoso Long Bob super na moda no ano passado segue firme nas paradas de sucesso. Nas versões acima ou pouco abaixo dos ombros, desfiado, retão ou com bico. O tal do Long Bob é usado pelas principais fashionistas.Fuçando no Instagram de umas divas, pra mostrar aqui as inspirações, me deu a louca e advinha?!Passei a tesoura!Foi no impulso mesmo, porque se pensar muito não corto. Como meu cabelo não tem volume, nas pontas preferi mais retinho mesmo.Abaixo vou mostrar como ficou, e claro as fotos que me inspiraram a fazer essa loucuraaa, rsrs. Se ainda não teve coragem, certeza que essas fotos vão tentar vc! Meu conselho? Se jogaaaaa!!Dona eu, @helo_pedrosa Dona maravilhosa, @mama_castilhoDona estilosa @jadesebaDona perfeitaaa @oliviaculpo