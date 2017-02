Carlos Oliveira

Carlos Oliveira é natural de Grandes Rios - PR, onde nasceu em 24 de janeiro de 1972. Começou sua carreira no rádio, em 1990, como locutor esportivo da Rádio Alvorada (Londrina). Como repórter trabalhou na antiga Rádio Norte AM e desde 1999 faz parte do departamento de jornalismo da Rádio Paiquerê AM. É setorista da Câmara de vereadores de Londrina há mais de 15 anos