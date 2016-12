28/12/2016 - 13:57

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, divulgou, nesta quarta-feira (28), os dados sobre a arrecadação do Programa de Regularização Fiscal (Profis). De 4 de outubro até o dia 23 de dezembro, quando encerrou o prazo para renegociação, o Município arrecadou um total de R$26,2 milhões até o momento, referente a débitos de impostos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, ocorridas até 31 de julho deste ano.



O secretário municipal de Fazenda, Paulo Bento, considerou que o valor arrecadado superou a expectativa. Ele contou que 17.575 pessoas aderiram ao Profis e negociaram 44.277 débitos. Com o Profis, o contribuinte teve a oportunidade de negociar os débitos à vista com desconto em juros e multa. Até amanhã(29), também é possível parcelar as dívidas, porém, sem desconto e quem quiser pagar à vista, não vai sofrer a correção monetária de 6,58% para 2017.



Os atendimentos podem ser feitos tanto na Praça de Atendimentos da Prefeitura, localizada no piso térreo, na avenida Duque de Caxias, 635, quanto no Pró-Cidadão que funciona no Centro Cultural Lupércio Luppi, das 12 às 18 horas, na Avenida Saul Elkind, 790.



Para os contribuintes que tiverem alguma dúvida sobre questões fiscais junto ao Município, a Secretaria Municipal de Fazenda oferece atendimento telefônico, através do número (43) 3372-4444, das 9 horas às 17h30, e também pelo e-mail callcenter@londrina.pr.gov.br. O Call Center funciona de segunda a sexta-feira.



N.COM