para o Blog Profissão Atitude"Você não sabe absolutamente nada se os seus conhecimentos são isolados ou esparsos".Enquanto você não for capaz de juntar os conhecimentos adquiridos e formar uma estrutura organizada de "causa e efeito" e de "correlação" entre eles, tudo o que eventualmente você aprendeu não se encontra no modo "útil" ou utilizável.Vou explicar de outro modo. Para que os conhecimentos e as experiências que você e eu adquirimos ao longo da vida tornem-se úteis é preciso combiná-los como os fios de uma trama de tecido. O saber exclusivamente teórico ...