"Fevereiro já está chegando e lhe trará muitas novas oportunidades, que deverão ser cuidadosamente estudadas, mas nunca perdidas. Para progredir, você terá de se manter focado no seu sonho e enfrentará dificuldades que, no início, pensará serem impossíveis de superar. A advocacia não é para os que desejam conforto ou estabilidade em curto prazo. Desistir após alguns meses de sofrimento e batalha não é típico de quem nasceu para advogar. É imprescindível, desde o início, colocar na cabeça que a diferença básica daqueles que alcançam o sucesso é que não desistiram no primeiro tropeço, nem no segundo, nem no terceiro..."*Este texto foi por mim publicado no Instagram(@advlider) e me pareceu interessante publicá-lo aqui, passando uma mensagem de perseverança aos leitores do Blog._______________________________________________________________Contato para dúvidas e sugestões de temas: