05/01/2017 - 10:17

Você começa o dia animado, com vontade de fazer muita coisa. Sair, ver gente, fazer contatos, estar no mundo. Estar em movimento e agilizar o que ficou parado. Buscar renovação. Mas à tarde este gás diminui e você fica mais reflexivo. Quer desacelerar e ter tempo para ler, pensar com mais calma e fazer uma análise cuidadosa dos seus projetos. O ritmo das coisas também fica mais lento. É um bom momento para fazer um planejamento detalhado do que você quer fazer...depois. Tenha um bom dia!