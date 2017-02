07/02/2017 - 12:15

Pela manhã você está mais sensível. Vontade de ler, de estudar, de escrever as suas ideias, de refletir sobre a vida. De pensar nos seus projetos com mais atenção. De fazer as coisas com calma. Mas à tarde vem um forte impulso para a ação. Tomar iniciativas, dar um passo adiante, ir atrás do que você quer. Sair para resolver as coisas. É um bom momento para deslanchar projetos novos que você quer implementar. Aja e coloque a sua vida em movimento! Tenha um bom dia!