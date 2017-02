09/02/2017 - 11:56

Você começa o dia mais lento, como se demorasse um certo tempo para entrar no mundo. Querendo ficar mais um pouco na sua conchinha particular. Na hora do almoço o seu ritmo acelera e você fica mais focado e ativo. É o melhor momento para fazer contato com as pessoas e agilizar as coisas, porque a partir do meio da tarde as comunicações ficam mais enroladas e as situações que dependem dos outros podem demorar a se resolver ou ficar meio paralisadas - você pode ouvir palavras como: "não está pronto ainda", "volte amanhã", "O sistema está fora do ar", "a pessoa não está, quer deixar recado?" – ou o conhecido "vou lhe transferir para o setor responsável" seguido de 15 minutos de musiquinha no atendimento telefônico da empresa. Portanto, a hora de agir é no meio do dia; depois toque em frente aquilo que pode fazer sozinho. Mas procure não instalar aquele programa novo no computador, vai que...Tenha um bom dia!