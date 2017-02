10/02/2017 - 11:13

De manhã você está cheio de energia, com um impulso inovador do tipo "vamos fazer". Depois, ao longo do dia, você vai assentando, baixando o facho e colocando o foco na organização básica da sua vida, casa e trabalho. Mas olhando por outro lado, você pode utilizar essa energia de ação para tomar iniciativas e começar a estruturar algum projeto que você vem pensando – organizar as suas bases, lhe dar forma e limites. Colocá-lo no mundo real. Tenha um bom dia!