22/12/2016 - 12:59

Hoje é um dia para "pensar grande" e visualizar o seu projeto de vida em termos mais amplos. O que você quer ser e alcançar nos próximos anos? Você consegue ter o quadro global à sua frente? Então faça uma análise e um planejamento detalhado dos seus projetos. Estude, crie planilhas, veja a viabilidade. Mas hoje não é um bom dia para tomar iniciativas e colocá-los em prática. Além de lento, pode trazer "desacontecimentos" ( as coisas podem não rolar conforme planejado ) no fim de tarde. Então o utilize para ler, estudar e se preparar. Deixe as ações mais importantes para depois. Tenha um bom dia!