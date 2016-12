26/12/2016 - 14:48

Dia de decisões. Um olhar prático lhe ajuda a avaliar as situações e ver o que vale a pena ou não. Na base do "issoeuquero-aquiloeunãoquero". Separe o joio do trigo. Pode cair nessa triagem também a relação com parceiros e os outros, então é hora de deixar clara a sua posição e colocar limites. Defina o que você quer fazer, esquematize as iniciativas necessárias e coloque em ação no mundo. Excelente momento para traçar metas ambiciosas de crescimento, já visualizando a sua realização final! Organize e dê rumo à sua vida! Tenha um bom dia!



