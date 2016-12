27/12/2016 - 11:39

O dia é meio lento, trazendo uma tendência a olhar para trás, seja fazendo um balanço geral de vida, revendo projetos, remexendo papéis ou objetos antigos, encontrando velhos amigos ou simplesmente querendo ficar mais na sua. Os contatos estão meio enrolados, podendo trazer coisas "não ditas" no ar, dificuldades de concordância ou situações no estilo "liguei e ele não estava; depois ele me retornou, mas aí eu é que não podia atender". Aproveite essa lentidão e o olhar em perspectiva sobre a sua vida para finalizar pendências, analisar com cuidado o que você quer fazer agora e planejar os seus projetos para 2017. Tenha um bom dia!