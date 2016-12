29/12/2016 - 11:39

A manhã é mais movimentada e lhe ajuda a ter foco e impulsionar os seus projetos. A energia é de ação rápida e intensa, de "cutucar a vida", de fazer acontecer. Há alguns altos e baixos nesse pique, mas o momentos é de ir à luta e resolver as coisas já! À tarde as coisas fluem menos focadas e mais de acordo com os acontecimentos e coincidências, então "deixe a vida lhe levar". O dia favorece também o contato com as pessoas, isso vai desde encontrar pessoas queridas na rua até reuniões em botecos e festas. Dia de movimento, de gente, de alegria! Tenha um bom dia!