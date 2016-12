30/12/2016 - 10:55

Pela manhã a intuição estará forte lhe trazendo insights sobre si mesmo e percepções sobre os caminhos que pode seguir. A mente também estará mais afiada e você pode sentir necessidade de ler um bom livro, ver um filme, escrever suas idéias. E pensar, naquele meio do caminho entre o racional e o intuitivo, quando se "capta as idéias no ar" e depois as burila na cabeça.

À tarde você provavelmente ficará dividido entre a necessidade de escolher entre 2 possibilidades ( faço-isso-ou-aquilo?) ou se perceberá em alguma situação que fica meio amarrada, vai-ou-não-vai. Pode ser também que essa ambiguidade se manifeste como uma divergência de posição entre você e outra pessoa. Ou que algo simplesmente simplesmente desorganize um pouco a sua vida. Tenha um bom dia!