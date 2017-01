31/01/2017 - 11:39

Hoje você não quer grandes agitos. O seu foco está na sua casa e na sua rotina. Organizar melhor o seu espaço, os seus armários, as suas coisas. Se estruturar melhor no seu trabalho. Criar sistemas que façam com que tudo funcione melhor. Limpar os papéis de cima da mesa, encaminhar e resolver o que ficou pendente. Pegar aquela lista de "a fazer" e atualizar. Marcar horário com o médico. E com o encanador, para ver aquela pia que está pingando há mais de um mês. Hoje você quer botar tudo em ordem. Sentir a sua casa como um lar. Estar com a sua família. Estar em paz nas coisas pequenas do cotidiano. Tenha um bom dia!