31/12/2016

Neste último dia do ano você está bem pé-no-chão, querendo organizar melhor sua estrutura, o que na casa pode se traduzir em ações como fazer faxina, descartes, prover geladeira, comprar algo novo para o lar. No trabalho, a tendência é a mesma no sentido de deixar tudo em ordem.



Mas o dia é de reflexões também, então é interessante aproveitar esse foco hoje e ir além, ao olhar mais alto e se perguntar: o que é realmente fundamental para mim? Que bases quero fincar no chão da minha vida para construir os meus projetos? Quais são os meus desejos mais profundos que preciso materializar? Qual é a minha visão de vida ideal e feliz para mim?



Estabeleça esses alicerces para embasar as suas realizações em 2017!



Eu desejo que cada um de vocês tenha um Feliz 2017! 