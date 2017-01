25/01/2017 - 23:42

Maison Salon

Entre os mais importantes especialistas e enófilos franceses, Salon é uma das maiores Maisons de toda Champagne. Impossível fazer qualquer contestação, pois é unânime nas degustações e provas que participa, sempre se colocando entre as primeiras. Esta é uma categoria à parte. Algo completamente diferenciado.

Inicialmente estabelecida em 1920 por Eugène-Aime Salon, nascido em 1867, no vilarejo de Pocancy, em sua origem filho de um carroceiro na região da Champagne. Foi para Paris, e trabalhou como poucos em sua época. se tornou um grande empresário no setor de peles (artefatos e confecções de vison) por seus próprios méritos, e ainda assim nunca perdeu seu vinculo à sua terra natal,. Depois de um sucesso profissional no mundo do glamour Parisiense . teve também uma carreira como politico na França.

em uma das suas viagens de negócios , entre Nova Iorque e Paris, sonhava com a infância na convivência com seu meio-irmão Marcel Guillaume ,, mestre de cave. Ele nunca esqueceu desta memória .

Após alguns anos compra em Le Mesnil-sur-Oger uma parcela de vinhas mas ,numa área absoluta ,que viria a ser um Grand Cru mais tarde. inicia sua produção e em 1905 produz a primeira safra, mas Eugéne conclui que a qualidade ainda não é aquela que deseja. e vai à busca da perfeição . A Champagne ali produzida tinha um proposito : o consumo próprio e de seus amigos. Mas se tornou um ícone em pouco tempo . Aquela viria a ser a primeira Champagne produzida na região de Le Mesnil-sur-Oger, das melhores áreas (Grand Cru) . exclusivimante de uvas Chardonnay, um "Blanc de Blancs" . pela convicção de Eugéne, seus vinhos seriam únicos e a exceção vem de : não há assemblage alguma , produzidas de uma única prensa, que obtem a maior acidez possível , uma única uva ,(essencialmente de uvas Chardonnay), de uma única parcela, de uma única colheita escolhida , quando a safra possibilita a riqueza plena da fruta, acidez , algo que raramente se observa , talvez a cada 3 ou 4 anos e assim a história se inicia.

A Champagne Salon foi criada com um propósito, o atendimento e realização de um sonho , então não há grandes estruturas produtivas, mas em compensação, de uma pequena vinicola se produz algo raro, ao longo do tempo não perdeu sua fama, pois a qualidade é algo que não se discute, absoluta !

Hoje operando junto à Champagne Delamotte ( a 5ª mais antiga Champagne existente , ) em uma estrutura antiga e paralela ,(não se mistura com as estruturas produtivas, os produtos, são completamente distintos.) contando com equipamentos atuais, que permitem o controle da qualidade proporcionada pelo "terroir"único em anos de safras singulares. Ambas pertencem ao grupo Laurent-Perrier. (este grupo tem a família Nanoncourt como acionista majoritária) produz um só vinho, somente em safras excepcionais , exclusivamente a partir de Chardonnay , no terroir de Mesnil-sur-Oger, Grand Cru 100%. portanto, a Champagne é tecnicamente um varietal monocru revelando uma filosofia única dentro da Champagne ,muito rara e pioneira ,entre as Maisons comerciais. Esta exceção, se observa tal linha técnica , somente quando raramente compartilhada pela Krug. No momento Didier Depond é o diretor, que também supervisiona a distribuição da Champagne Delamotte.

A casa tem apenas um champanhe, a Cuvée S, que vem de uma parcela de um hectare, na área chamada de " Jardin de Salon".

Após 1920, Eugéne, a pedido de amigos íntimos, decide comercializar a Champagne Salon. Os vinhos então seriam mantidos em uma cave , por dez anos, mas a vindima é produzida somente se a qualidade observada fosse perfeita. Ele viveu para ver seu Champagne triunfar , em 1928 , no famoso restaurante Maxim´s em Paris, como o Champagne oficial da casa , único local possível para degusta-lo, até 1957.

Eugéne Salon morre em 1943, seu sobrinho-neto herda a Maison , antes de ser comprada em 1988 pelo grupo Lauren Perrier. Tal como o sua Maison gêmea a Champagne Delamotte, a vinificação é feita por Michel Fauconnet mestre da cave e Gerente de Produção do Grupo Laurent-Perrier desde 2004.

Em 100 anos, apenas 37 vintages vieram a ser vendidas . A vindima 37 é a última do século XX é a da safra de 1999 e estão estocadas. Volume equivalente a doze anos de produção de vinho de base do original vintage S. Assim, as adegas possuem mais de doze anos de estoque. nas caves subterrâneas de giz , a Champagne repousam no resíduo das leveduras ,por até 12 anos,o que confere aromas e sabores únicos. Mais de 90 % da produção é exportada , para mais de 60 países que demandam tal iguaria. Cada parte na produção é analisada separadamente para ser a melhor, mais perfeita , e rara , permitindo aos admiradores a degustar uma champagne perfeitamente balanceada, com aromas ricos e complexos, pode se notar amêndoas, algo citrino e floral, uma mineralidade , e possivelmente defumados. De acordo com o tempo no palato, uma cremosidade muito persistente. Alguns a comparam com os melhores vinhos da Bourgogne, o que faz a Champagne Salon única, um grande vinho ,com borbulhas .

A filosofia de trabalho se baseia em frescor, a sensação de "boca limpa" elegância e precisão.