vinhos de natal

Dicas para o fim do anoNesta época de festas muitos se organizam para fazer a melhor festa com amigos e familiares. Boa conversa, música e muita alegria, bebidas e comidas dão o tom nas confraternizações. Mas a gastronomia sempre é o foco.Entre as bebidas o vinho é uma das melhores opções. O detalhe é que na maioria das vezes as pessoas exageram, bebem mais que o normal, ou seja, mais que o recomendado e passam mal. Neste contexto fui buscar informações com alguns especialistas, entre eles um amigo medico gastroenterologista. Ele me explicou como funciona nosso organismo.Como exageramos na alimentação forte (gorduras, doces, etc...) e bebidas alcoólicas, sofremos no dia seguinte com a famosa ressaca.E então o que poderíamos fazer? As dicas são precisas, mas não milagrosas. Podemos amenizar o efeito do abuso, mas o ideal é a parcimônia.Dicas:1 – Alimente-se bem (alimentos leves e bem feitos, de origem sadia)2 – Hidrate-se (beba água antes, durante e depois para amenizar os efeitos do álcool)3 - Jamais faça ingestão de bebida alcóolica com estomago vazio.4 - Beba moderadamente.5 - Evite o consumo de bebidas destiladas em excesso (este grupo é o que mais agride o organismo humano).6 – Evite o cigarro e bebidas compostas como caipirinha, batidas etc. Eles potencializam a intoxicação.7 – Evite tomar remédios (mesmo os que prometem ajudar na ressaca), eles podem causar mal irreversível à sua saúde.8 –No dia seguinte, abuse dos chás e da água, e aproveite o dia de folga para descansar bastante.Talvez estas dicas possam ajudar, meu desejo é de boas festas a todos!