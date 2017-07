Brasil cria delegação permanente junto à FAO

Agência Estado

Uma mulher furtou um ônibus para supostamente ir a um encontro romântico, bateu contra um poste e, horas depois, acabou detida por guardas municipais, na noite de segunda-feira (3), em Jundiaí (SP).Levada para a delegacia, a suspeita foi reconhecida por testemunhas, mas acabou liberada porque não houve flagrante. A mulher negou o crime, mas a polícia acredita que ela furtou o veículo para ir a um encontro. Depois que bateu no poste, a mulher desceu do veículo e abandonou o local abraçada a um homem não identificado que, provavelmente, a esperava.O furto aconteceu em um terminal urbano na zona norte da cidade, quando o motorista da Viação Jundiaiense desembarcou do coletivo para usar o banheiro e deixou a chave no contato.Câmeras de segurança do ônibus mostram a mulher, que havia embarcado em outro terminal, se dirigindo à parte dianteira do veículo e assumindo o volante.Quando ela dá a partida e sai com o ônibus, um passageiro se desespera e salta pela porta da frente com o veículo em movimento. A mulher segue dirigindo por ruas e avenidas até bater num poste.O poste foi derrubado e a frente do ônibus ficou destruída. Cabos telefônicos e a fiação elétrica se romperam, mas aparentemente a condutora não se feriu.Na segunda-feira (3), funcionários da empresa reconheceram a suspeita no mesmo terminal e acionaram a Guarda Civil Municipal. Ao ser abordada, ela descalçou os sapatos e saiu correndo, mas foi detida. Na delegacia, a mulher alegou que estava em outra cidade quando aconteceu o furto.A Polícia Civil vai ouvir mais testemunhas. Nesse caso a suspeita, que não teve a identidade divulgada, deve responder por furto e dano ao patrimônio. A Viação Jundiaiense informou que colabora com a apuração do caso.