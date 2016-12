Itamaraty busca informações sobre brasileiros desaparecidos nas Bahamas

Redação Bonde

Três pessoas perderam suas vidas em acidentes de trânsito nas rodovias paranaenses neste Natal e uma na antevéspera de Natal. Por volta das 2h30 da madrugada Gustavo Peruchi Marques, 19 anos morreu na PR 180, próximo a Quarto Centenário (Centro-oeste do Paraná). Marques conduzia o Siena com placas de Formosa do Oeste e bateu no Fusion com placas de São Paulo. Gustavo morreu na hora e seu corpo foi foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. Outro passageiro do Siena, de 26 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhado para a Santa Casa local.No Fusion foram registradas três vítimas com ferimentos sem risco de morte: uma de 46 anos, uma de 65 anos e outra de 33 anos. Todas foram encaminhadas ao pronto socorro de Goioerê.As três pessoas iriam participar de um velório em Assis Chateaubriand.No Centro-Sul do Estado ocorreu um acidente no início da manhã de Natal que provocou a morte de duas pessoas e deixou outra em estado grave . Por volta das 7 horas, dois carros bateram de frente em uma curva no km 392 da PR-170, entre Guarapuava e Pinhão. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Fiesta conduzido por Hélio Gomes, de 37 anos, bateu contra o Fox de Jeferson Antonio dos Santos, de 34 anos. Os dois motoristas morreram na hora. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Guarapuava.Já a passageira do Fox, Aliane Aparecida das Chagas, de 27 anos, foi socorrida com vida pelo Siate e encaminhada em estado grave para o Hospital São Vicente, em Guarapuava. A Polícia Civil deve instaurar inquérito nesta segunda-feira (26) para apurar as causas do acidente.Em Cambé ocorreu um acidente entre um caminhão Volvo e um Gol aconteceu no início da madrugada de hoje, na Avenida Brasil, próximo à rodoviária. O condutor do Gol, Diogo Ricci Tosi, de 22 anos, foi encaminhado com ferimentos leves para a Santa Casa de Cambé. Outra vítima do acidente, um adolescente de 17 anos, também foi encaminhado Santa Casa de Cambé com ferimentos considerados graves com risco à vida.Ainda na madrugada de hoje o ciclista Antônio Agostini, 60 anos, sofreu uma queda e sofreu ferimentos considerados graves sem risco à vida. Ele foi encaminhado ao Hospital do Coração.Em Jaguapitã, o serviço aeromédico do SAMU precisou ser acionado depois que uma caminhonete S-10 com placas de Rolândia capotou na PR-340, no final da manhã deste domingo (25). Uma vítima com suspeita de fratura na bacia precisou ser socorrida pelo helicóptero do SAMU e encaminhada ao hospital Evangélico de Londrina. Segundo os socorristas, ela foi encaminhada com sinais vitais estáveis.Além da pessoa com suspeita de fratura, duas das vítimas recusaram encaminhamento e uma sofreu apenas ferimentos leves.O acidente ocorreu depois que o motorista supostamente perdeu o controle do veículo por causas desconhecidas. O veículo saiu da pista e bateu contra uma árvore.No início da noite de sábado (24) um adolescente de 17 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na PR-317, entre Iguaraçu e Santa Fé. Eles iriam celebrar o Natal em Maringá, quando o carro atingiu uma caminhonete.Willian Batista da Silva, 17 anos, estava com a família em um Fiat Palio com placas de Regente Feijó (SP). A condutora do Palio, uma jovem de 19 anos, teria perdido o controle, quando um veículo Gol de cor vermelho teria atravessado a pista. A condutora do Pálio teria freado bruscamente para não colidir com o Gol, mas a roda teria travado e ela teria perdido o controle do veículo e acabou invadindo a pista contrária, quando bateu contra a S-10 com placas de Maringá, dirigida por Valdecir Lopes Leme. Três ocupantes do carro ficaram presos às ferragens, entre eles Willian.(Colaborou Celso Felizardo)