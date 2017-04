Líderes da UE adotam de forma unânime as diretrizes para o Brexit

Redação Bonde com N.Com

No trânsito a pessoa escolhe entre beber ou não beber, usar ou não o cinto de segurança, utilizar ou não o celular ao volante. É com o slogan "minha escolha faz a diferença" que a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) se junta ao movimento Maio Amarelo em Londrina. Com atividades durante todo o mês que vem, a abertura oficial da programação está agendada para a próxima quarta-feira (3), às 9h, na avenida Duque de Caxias, em frente à Prefeitura. O objetivo da companhia é o desenvolvimento de ações coordenadas entre o poder público e a sociedade, colocando em pauta o alto índice de mortos e feridos no trânsito e a importância das escolhas individuais positivas no dia a dia das ruas.Com o intuito de promover a conscientização sobre a segurança de pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores e outros agentes envolvidos na dinâmica dos centros urbanos, o calendário de intervenções do Maio Amarelo aposta na informação como ferramenta fundamental na preservação de vidas. Dessa forma, nos 31 dias do mês seguinte o londrinense vai ser convidado a refletir e a discutir, em diferentes lugares e situações, comportamentos e atitudes capazes de contribuir na construção de um trânsito mais seguro e humanizado para todos.Entre o cronograma de ações está a realização de blitze educativas em vias de grande movimentação, abordagens instrutivas em bares e baladas com a utilização de bafômetros, conscientização sobre o uso adequado das vagas exclusivas de estacionamento com o auxílio da multa moral. Além disso, panfletagem em cruzamentos, orientações em eventos, arte na faixa, postagens diárias na página da Prefeitura de Londrina sobre boas escolhas ao volante, já a partir do dia 1º, complementam a lista de atividades.De acordo com o coordenador de Educação no Trânsito da CMTU, Carlos Eduardo Ribeiro , a intenção é que as práticas levantem discussões sobre como cada um se comporta nas ruas. Ele conta que, a cada ano, mais e mais pessoas se interessam pelo tema e tomam a consciência de que este não é um assunto isolado, com desdobramentos limitados. "Ao contrário disso, as atitudes de cada indivíduo no trânsito têm consequências em várias esferas da vida. Isso vale para todo mundo – de crianças a idosos – e é muito interessante que os cidadãos estejam pensando nisso com mais frequência", afirmou o coordenador.Ribeiro explicou que, assim como o "Outubro Rosa" e o "Novembro Azul" conseguiram sensibilizar a sociedade para a prevenção do câncer de mama e próstata, respectivamente, o objetivo é que ano a ano o Maio Amarelo estimule os indivíduos a debater sobre o trânsito e conduza a uma cultura de paz nas ruas e avenidas das cidades.As ações do movimento Maio Amarelo em Londrina são realizações da CMTU em parceria com a Polícia Militar (PM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Econorte, o Sest / Senat, além de empresas e outras entidades. O detalhamento das atividades acontecerá a partir da semana que vem, conforme o desenrolar do calendário.