Rússia encontra destroços do avião militar que caiu neste domingo

Amor ao próximo: essa é a palavra que representa o trabalho feito todos os anos no tradicional almoço de Natal da Fraterna Ajuda Cristã (F.A.C.).Sem ajuda do poder público, o grupo promove, há 39 anos, um almoço especial para pessoas carentes. Por meio das doações recebidas, no domingo (25), cerca de 650 pessoas puderam celebrar essa data com um almoço caprichado (churrasco, frango assado, maionese, macarronada, arroz e farofa), regado de refrigerante, sorvete, panetone e, é claro, presentes para as crianças.Para o presidente da entidade, Amauri Campos, é uma imensa satisfação fechar o ano com essa celebração. "Durante todo o ano promovemos um trabalho de evangelização e distribuição de sopa em dois pontos da cidade: centro de Londrina (direcionado à população em situação de rua) e Jardim Santa Fé. O almoço de Natal vem como um encerramento dos trabalhos anuais da F.A.C., em que podemos receber famílias e grupos de pessoas para darmos um significado especial para esse dia".Luiza Aparecida Giroto confirma tudo o que Campos diz. Ainda com a filha bebê, a ex- moradora de rua começou a frequentar o almoço há cerca de 30 anos. Hoje, ela e filha, que atualmente moram no Jardim São Jorge, se consideram parte da 'família F.A.C.'."Eu amo vir aqui! Sempre me sinto bem acolhida, com pessoas que gostam de mim, que me respeitam e que me tratam bem. É a família que eu adotei. Graças a Deus hoje tenho um local para morar, mas sou grata por todos os pratos de sopa e almoços que participei e continuo participando", afirma Giroto.Com uma média de 350 pessoas atendidas, os organizadores do almoço viram as comidas, bebidas e demais coisas se multiplicarem este ano ao se depararem com um público de quase 700 pessoas.Campos acredita que uma das razões para o número dobrar foram os altos índices de desemprego que o país obteve durante 2016. "Não ficamos felizes com o aumento, não estamos atrás de ‘clientes’, mas somos muito gratos por podermos ajudar todas essas pessoas".