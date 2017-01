Centro e mais oito bairros recebem serviços de limpeza nesta segunda

Redação Bonde com N.Com

Nesta segunda-feira (23), a Diretoria de Operações da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), por meio da sua Gerência de Limpeza, desenvolve atividades em todas as regiões de Londrina. Corte e recolhimento do mato, remoção de entulhos, lavação de vias, varrição e coleta de lixeiras são alguns dos serviços programados para o dia.Na rua Pedra Verde, no jardim Ideal, e no cruzamento da avenida Nova Londrina com a rua do Canário, no Conjunto Lindóia, a previsão é realizar a capina e a retirada do mato nos canteiros centrais. Com o desenvolvimento dessas atividades na região Leste, a metragem alcançada até o momento no contrato do lote 1 chega na casa dos 373.051 m². Para janeiro, a ordem de serviço é de 700 mil m².Nas regiões Sul e Oeste, o corte da vegetação prevê atender os bairros Acapulco, União da Vitória, Esperança, além do Vale do Rubi. O serviço contempla praças, áreas públicas e fundos de vale. Dos 700 mil m² a serem roçados no mês, até então o volume alcançado é de 423.431 m².No Igapó I, os trabalhadores realizam o serviço de capina e roçagem, rastelagem, esvaziamento de lixeiras e coleta de resíduos, na faixa que vai da barragem do Igapó até o Lago IV. No Zerão e no Igapó II, a programação envolve a limpeza e varrição das pistas de caminhada, academias, quadras esportivas e anfiteatro, enquanto tratores fazem o corte do mato. O recolhimento de resíduos ocorre ainda nos Lagos I e III com a utilização de barqueiros.O cronograma de serviços contempla também a lavação do Bosque Marechal Cândido Rondon e a coleta de lixeiras na Leste-Oeste e no entorno do Cismepar. Além do esvaziamento dos cestos de lixo, as Avenidas Dez de Dezembro, Saul Elkind, Henrique Mansano e Juscelino Kubitscheck recebem ainda o trabalho dos espeteiros.Já as pás-carregadeiras e os caminhões de coleta e transporte de entulhos operam hoje em dois pontos de descarte irregular: no fundo de vale da Rua Doutor João Nicolau, no Jardim Tókio, e no cruzamento da Pedro Pescador com a Félix Chenso, no Semíramis. Os varredores, por sua vez, atuam no quadrilátero central da cidade, percorrendo ruas, avenidas, alamedas, travessas, praças e canteiros.Os detalhes da programação de limpeza da CMTU estão disponíveis no endereço www.cmtuld.com.br , no menu "Diretoria de Operações". Reclamações sobre os serviços podem ser feitas no 3379-7900, junto ao Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) da companhia. Os telefones (43) 3343-0848, (43) 3253-6000 e (43) 3329-8358, das empresas terceirizadas Costa Oeste, ConservLimp e Construrban, também estão disponíveis para o registro de queixas.