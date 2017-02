Conselho Municipal dos Direitos do Idoso realiza encontro nesta quinta

Redação Bonde com assessoria de imprensa

Nesta quinta-feira (9), às 9 horas, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa vão realizar uma reunião no Centro de Convivência da Pessoa Idosa da região Oeste (CCI Oeste), no Jardim Bandeirantes.Os membros pretendem debater os informes gerais e selecionarem as propostas prioritárias de políticas públicas apresentadas e aprovadas durante a 8ª Conferência Municipal dos Direitos do Idoso de Londrina, realizada em setembro de 2016. Entre elas estão: a realização de campanhas de conscientização para valorização dos idosos e capacitação dos profissionais da saúde sobre violência contra pessoa idosa.Após selecionadas, as propostas serão encaminhadas às secretarias municipais correlatas, para que sejam incluídas no Plano Plurianual, que vigorará de 2018 a 2020. Além dessas discussões, os participantes também apresentarão os relatórios das Comissões de Denúncia e de Efetivação dos Direitos da Pessoa Idosa.Segundo a presidente do conselho, Luciana Ferreira Alvares, todas as propostas devem ser encaminhadas às secretarias até meados de março. "Pretendemos definir e votar as políticas prioritárias, para que seja possível encaminharmos a todas as secretarias envolvidas como a Saúde e a Assistência, para que elas direcionem suas ações, a fim de incluírem as políticas em seus planos para os próximos anos. Muitas políticas não necessitarão de investimentos financeiros grandes, mas sim de trabalhos de gestão", explicou.O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) é um órgão de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador da política de defesa dos direitos do idoso. Ele foi criado pela Lei Municipal 7.841, em 1999, é composto por representantes de organizações não governamentais eleitos em Conferências Municipais dos Direitos do Idoso, e por integrantes do Poder Público Municipal, escolhidos e nomeados pelo prefeito.