Escola do jardim Novo Amparo reabre na próxima segunda-feira; UBS permanece fechada

Fernanda Circhia - Redação Bonde

PUBLICIDADE

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes esteve nesta quarta-feira (25), junto com o vereador Amauri Cardoso, conversando com a comunidade do Conjunto Novo Amparo, na zona norte de Londrina, sobre a reabertura ou não das unidades educativas do bairro, que tem sido alvo de atos violentos nos últimos dias.Ficou decidido nesta primeira reunião que a Escola Municipal Elias Kauam, na rua Maria Garcia Lopes, 178, vai reabrir na próxima segunda-feira (30).Segundo a secretária de educação, a reunião foi muito produtiva e contou com a presença da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal de Londrina (GML) e cerca de 60 mães. "A PM informou que vai deixar módulo móvel da polícia em frente a escola, 24 horas por dia, até aos domingos. Nós optamos por deixar a escola fechada até a próxima segunda até termos certeza de que por pelo menos mais um tempo o módulo ficará em frente a escola", explica.De acordo com Moraes, o que motivou as reuniões para que sejam tomadas medidas de segurança foi pelo fato de que professores estavam desistindo de dar aula na escola. "Muitos procuraram a secretaria municipal de Educação e pediram a remoção. Além disso, 10% dos alunos, que corresponde a 20 crianças, pediram transferência. Isso nos preocupou bastante, pois sabemos que todos estão com medo, mas acreditamos que com o reforço da PM a gente consiga voltar. Também fizemos uma parceria com a GML, que vai intensificar as rondas no local", afirma."Haverá rondas e trabalhos nos horários de entrada e saída dos alunos e funcionários. A comunidade pode entrar em contato através do 153", informou o diretor operacional da GML, Daniel Sakama.Na tarde desta quinta-feira (26), a partir das 16h, haverá uma reunião na Câmara Municipal de Londrina para discutir os problemas relacionados aos atos violentos que têm ocorrido no Novo Amparo. Além de discutir possíveis medidas de segurança para que essas unidades voltem a funcionar normalmente.O encontro será na sala de reuniões da Câmara Municipal e deverá contar com a presença da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes; do secretário municipal de Saúde, Luiz Soares Koury; do chefe de gabinete da Prefeitura, Bruno Ubiratan; da secretária municipal de Assistência Social, Nádia Oliveira de Moura; de representantes das polícias Militar e Civil; da Guarda Municipal e de lideranças da comunidade.Segundo o secretário municipal de Saúde, Luiz Soares Koury, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Conjunto Novo Amparo permanece temporariamente fechada. "A comunidade deve continuar procurando o atendimento na UBS do Milton Gavetti. A expectativa é que amanhã (26) será tomada uma decisão sobre essa questão", explicou.Na tarde da segunda-feira (16), o prefeito Marcelo Belinati (PP) solicitou ao comando da Polícia Militar em Londrina o reforço no policiamento da região.Desde o final do ano passado, o Novo Amparo tem registrado diversos casos de violência, sobretudo com troca de tiros entre grupos rivais envolvidos no tráfico de drogas. No dia 29 de novembro de 2015, um grupo em uma caminhonete passou atirando pela rua Eugênio Zemuner. Um adolescente de 16 anos morreu e outros quatro rapazes ficaram feridos. Nos dias seguintes, mais pessoas foram baleadas no bairro.Desde então, têm sido frequentes as denúncias de disparos de arma de fogo pelo bairro, inclusive motivando a paralisação, em dezembro, da UBS e da escola municipal Elias Kauam por alguns dias.No domingo (15), um jovem foi baleado na cabeça e nas pernas na rua José Bonifácio, também no Novo Amparo.(Com informações do N.Com e Câmara Municipal de Londrina)