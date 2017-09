Expo Tattoo espera atrair três mil pessoas até domingo

Divulgação/PM



Redação Bonde

Um homem foi detido na noite desta quinta-feira (7) com cinco espingardas e 50 munições no bairro Jamile Dequech. Os policiais chegaram até o suspeito após uma denúncia de que o dono de um veículo Astra efetuou disparos de arma de fogo na rua Hugo Tavares Yabe, em frente a um bar.No estabelecimento, a polícia não encontrou nada ilegal com nenhum dos clientes. Porém, ao verificar os veículos estacionados em frente ao bar, foi encontrado embaixo do banco do passageiro do Astra um cartucho deflagrado, um intacto no painel e uma espingarda no banco traseiro. O proprietário disse que havia feito disparos há alguns dias.Ele admitiu aos PMs que guardava armas fogo em casa. Em busca na residência do suspeito, os policiais encontraram três espingardas atrás do sofá da sala e, no quarto dele, atrás da porta, uma quarta arma foi encontrada. Dentro de uma gaveta havia uma caixa com 50 munições.Sem registro de posse e sem documentação das armas, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes.