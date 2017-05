Londrina: confusão entre vereadores interrompe reunião de Comissão de Justiça da Câmara

Redação Bonde com N.Com

A Prefeitura de Londrina, por meio da Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf), está confeccionando os boletos referentes à Taxa de Manutenção de Cemitérios de 2017. O envio dos boletos está programado para a segunda quinzena do mês de maio. O pagamento é anual, com vencimento único para o dia 7 de junho de 2017.Os boletos são enviados ao endereço de correspondência do concessionário. Quem não receber ou desejar pagar antecipadamente, a partir do dia 1º de junho poderá emitir nova via através do site http://acesf.londrina.pr.gov.br/index.php/servicos-online/emissao-de-taxa-de-manutencao. Os pagamentos são aceitos em lotéricas apenas até a data de vencimento. Já os boletos vencidos poderão ser pagos somente em agência bancária da Caixa Econômica Federal, com acréscimo de multa de 2% e mora de 1% ao mês.Os valores da taxa de manutenção dos cemitérios variam de R$29,50 a R$147,50. Os recursos são utilizados para melhorias e benfeitorias nas áreas comuns dos cemitérios, sendo que a manutenção das sepulturas é de responsabilidade do concessionário ou de seus herdeiros.O superintendente da Acesf, Douglas Pereira (Tio Douglas), lembrou que, recentemente, os valores arrecadados através da taxa permitiram que várias reformas fossem executadas, como o asfaltamento das principais vias do cemitério Jardim da Saudade, obras de drenagem e reforma do muro. "Também foram realizadas reformas dos muros, banheiros, instalação de bebedouros, entre outras melhorias, em vários cemitérios e capelas mortuárias municipais", citou.De acordo com Tio Douglas, o pagamento da taxa é extremamente importante para que o Município prossiga com os trabalhos previstos nos cemitérios e capelas municipais. "Por meio das manutenções e melhorias, podemos conceder uma melhor assistência para a sociedade. Além disso, já estão previstas as ampliações das capelas do distrito de Lerroville, do Jardim Jamaica, reforma do muro no distrito de Irerê, entre outras ações que serão viabilizadas por meio destes recursos", frisou.Cadastro – Para manter os dados e informações cadastrais atualizadas junto à Acesf, o concessionário deve comparecer pessoalmente na autarquia, tendo em mãos documento de identificação pessoal com foto e comprovante de residência.Taxa de Manutenção dos cemitérios municipais em Londrina:Distritos - R$29,50Jardim da Saudade – R$35,40Padre Anchieta – R$59,00São Paulo – R$70,80João XXIII – R$76,70São Pedro – R$147,50