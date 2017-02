Londrina ganha sua primeira estação de bicicletas elétricas compartilhadas

Divulgação

Redação Bonde com assessoria de imprensa

Nesta quinta-feira (9), Londrina vai ganhar sua primeira estação de bicicletas elétricas compartilhadas através de projeto de mobilidade idealizado pela GolSat Tecnologia, empresa especializada em soluções inteligentes de telemetria e gestão de frotas. O sistema de bikesharing contará com seis bicicletas, sendo três elétricas e três urbanas, e virá acompanhado de um automóvel disponível para carsharing.A estação ficará localizada no Condomínio Torre Pietra, na Zona Sul da cidade, onde está situada a sede da GolSat, e estará à disposição de todos os colaboradores da companhia. "Inicialmente, o projeto será exclusivo para nossos colaboradores, mas a ideia é expandir para todos os profissionais do prédio", explicou Flavio Tavares, diretor de marketing e vendas da GolSat.Esse é o primeiro sistema de bikesharing e carsharing implantado em um condomínio empresarial do Paraná. "A mobilidade urbana é uma questão que afeta diretamente o nosso negócio e é um problema compartilhado por todos que precisam se deslocar nas grandes cidades. Olhando para esse cenário, percebemos que tínhamos que fazer algo a respeito e pensamos: 'Por que não começar dentro de casa?", destacou Tavares.O primeiro passo foi trazer uma bicicleta compartilhada para dentro da empresa e testar com os próprios colaboradores qual seria o interesse deles em optar por um modal mais sustentável e eficiente. Através de um sistema de agendamento, eles eram liberados para utilizar a bike por alguns dias para ir e voltar do trabalho."O feedback foi tão positivo que nos incentivou a fazer ainda mais. Com os sistemas de bikesharing e carsharing pretendemos, além de melhorar com o trânsito e a mobilidade da região, contribuir com a qualidade de vida dos nossos colaboradores. Esperamos que outras empresas também se inspirem na iniciativa e busquem alternativas para o cenário caótico de mobilidade", afirmou. De acordo com Tavares, as bicicletas e o carro poderão ser usados para deslocamentos rápidos durante o dia, como tarefas externas ou reuniões.Os usuários poderão permanecer com as bikes por até duas horas e farão as reservas através de um sistema desenvolvido pela Compartibike, empresa especializada em soluções inovadoras de mobilidade urbana e responsável por estações de bicicleta compartilhada presentes em espaços públicos e condomínios de diversas cidades brasileiras. "Temos a bicicleta como nossa aliada. Com qualidade e informação por meio de tecnologia, viabilizamos projetos para que todas as pessoas possam ir e vir livremente, transformando seu olhar e sua relação com a cidade", disse Tomás Martins, sócio-diretor da Compartibike.Segundo pesquisa da Bike Sharing World, enquanto no mundo, a quantidade de bicicletas disponíveis em sistemas de bikesharing aumentou 35% de 2014 para 2015, no Brasil, houve um crescimento de 400% nos últimos quatro anos. Só em São Paulo são cerca de duas mil viagens realizadas por dia.