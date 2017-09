Regulamentação do Uber é discutida em nova reunião e motoristas de táxi pedem mais agilidade

N.Com

Para comemorar os 195 anos da Independência do Brasil, a Prefeitura de Londrina realizará o Desfile Cívico-Militar, na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste/Oeste), a partir das 9h desta quinta-feira (7). O evento deve finalizar por volta das 11h30.O desfile percorrerá o trecho compreendido pela Rua São Luiz à Rua Mossoró. O trânsito de veículos estará interditado a partir das 7h30, na Avenida Leste/Oeste, no percurso compreendido entre a Avenida Rio Branco e Travessa Belo Horizonte. Os motoristas poderão utilizar a Rua Porto Alegre, que estará liberada para o tráfego. Durante todo o trajeto haverá agentes de trânsito da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), da Guarda Municipal, Polícia Militar e servidores da Secretaria Municipal de Educação.Segundo a organizadora do evento, Carla Cordeiro, da Secretaria Municipal de Educação, a expectativa é que cerca de 12 mil pessoas compareçam para assistir e 4.500 participem desfilando. "A expectativa é grande, porque é um instante em que se reúnem a comunidade e a família, para lembrar o momento histórico da Proclamação da Independência do Brasil. Além disso, estimula em todos o sentimento de amor e respeito ao país em que vivemos e aos símbolos nacionais como o hino e a bandeira e os valores do cidadão", explicou.A solenidade cívica começa com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Paraná e de Londrina. Em seguida, dão início aos desfiles os 160 participantes do Tiro de Guerra de Londrina. Eles serão seguidos por dois ex-combatentes expedicionários da Força de Emergência das Nações Unidas, pelo pelotão e seus veículos do 5º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar do Paraná, 3º Grupamento de Bombeiros e pelas Unidades Especializadas BPRv, BPAMb e BPEC. Os policiais civis da 10ª Subdivisão de Polícia também comparecerão.