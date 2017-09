Repórter da série 'Adote o Otto' fala sobre a campanha e sua relação com os animais de estimação

Agência Estado

O presidente Michel Temer acompanha na Esplanada dos Ministérios ao lado da primeira dama Marcela Temer e do filho caçula Michelzinho, o desfile de 7 de Setembro. Repetindo o gesto do ano passado, Temer não está com a faixa presidencial nem chegou com o tradicional Rolls-Royce, mas usou um carro fechado. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, a festa este ano custará R$ 787,5 mil. No ano passado, foram gastos R$ 1,187 milhão.Junto com o presidente Temer, estão também os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Acompanham ainda o desfile de 7 de setembro, no palanque de autoridades, os ministros da Defesa, Raul Jungmann; de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho; da Casa Civil, Eliseu Padilha; da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco; além do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg.Para evitar o registro de cartazes e faixas de manifestantes com a imagem do presidente Michel Temer, os organizadores do desfile neste ano distanciaram o palanque da tribuna de honra das autoridades das arquibancadas populares. Exatamente em frente ao palanque onde está o presidente Temer foi instalado um palanque de seguranças.O esquema de segurança e controle de entrada na Esplanada dos Ministérios nesta quinta-feira é bem rígido. As vias estão interditadas para carros desde as 22 horas de ontem a previsão é que o trânsito só seja liberado no local à tarde. Para assistir ao desfile, o público teve que passar por um controle de entrada e revista.