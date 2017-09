Veja as principais notícias desta sexta-feira no Minuto Bonde

Luís Fernando Wiltemburg - Redação Bonde

Até o próximo domingo (10), Londrina terá um canto especial para quem curte agulha e tinta na pele. A primeira edição do Expo Tattoo Londrina começa nesta sexta-feira (8), no Iate Clube, com a inscrição de tatuadores para concurso, show da banda Maniáticos do Reverb e roda de capoeira. A organização espera que, nestes três dias, cerca de três mil pessoas passem pelo local, muitos vindos de outras cidades.Esse é o primeiro evento do gênero em Londrina, segundo Laryssa Nicolini, que promove o evento com seu marido, o tatuador Fernando Nicolini. Durante os três dias, cerca de 200 tatuadores estarão à disposição de quem quiser tirar dúvidas, conhecer técnicas e até sair de lá com um novo desenho na pele, distribuídos em 70 estandes. Também tem espaço bazar, feira de vinil, artesanatos, quadros e praça de alimentação.Nesta sexta, além do show que começa às 14h, haverá a abertura oficial às 16h e, à noite, uma homenagem ao Mestre Fran, do grupo de capoeira Maculelê. "Ele foi o pioneiro em trazer tatuagens a Londrina", explica Laryssa.Serão 19 categorias no concurso de tatuadores e, neste sábado (9), às 19h, será escolhida a Miss Tattoo Londrina. O concurso terá entre os jurados a Miss Tattoo Brasil, Larissa Pereira. O evento tem ainda a presença de grandes nomes nacionais e internacionais do ramo, como Fredd Cassiano, uma lenda viva do estilo "old school"; Inácio da Glória, com 35 anos de experiência; Ryan Salume; Lico Tattoo; e o peruano Gian Villena, entre outros.Para Laryssa, o mundo da tatuagem saiu da marginalidade dos anos 19701 e 1980 e hoje, sob os holofotes da mídia, é um mercado bastante valorizado e que exige muito profissionalismo.A entrada para da Expo Tattoo custa R$ 15 por dia e o passaporte até domingo custa R$ 35.