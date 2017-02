Marisa Letícia segue internada sem modificações no quadro clínico

Redação Bonde com N.Com

PUBLICIDADE

Entre as medidas de contenção de despesas anunciadas pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, na última segunda-feira (30), está previsto o corte de 55 cargos comissionados e outros 198 de funções gratificadas, incluindo a desocupação em posições de assessoria, diretoria, gerência e coordenadoria.Somadas, as reduções dessas despesas representam a desocupação de 253 cargos, o que perfaz uma economia anual de R$ 5.675.558,02, integrando a proposta da atual gestão de promover o reequilíbrio fiscal do município. Os cortes de cargos em comissão irão propiciar economia mensal de R$ 296.007,03 e anual de R$ 3.851.673,71. Com relação às funções gratificadas, serão economizados R$ 136.825,53 por mês e R$ 1.823.884,31 por ano.Segundo o secretário de Fazenda e Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Edson Antonio de Souza, a redução de gastos com os comissionados e gratificados da prefeitura demonstra o compromisso e o esforço da administração municipal em fazer o que for possível para equacionar o déficit existente hoje. "A intenção é garantir que haja a continuidade e a qualidade dos serviços prestados, principalmente nas áreas de saúde, educação e assistência social", enfatizou.As projeções orçamentárias apresentadas pela Prefeitura de Londrina apontam que existe uma diferença de R$ 120.746.904,02 entre a receita e a despesa do Município. Este déficit resulta da diferença entre a receita reprojetada, de R$ 814.407.646,88, e a despesa reprojetada, que totaliza R$ 935.154.550,90.Dentro do propósito de atenuar as despesas, foi reduzido em 30% os salários dos diretores da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD). Isso representa uma economia mensal de R$ 50 mil. Até 2020, a economia será de R$ 2,4 milhões. Além disso, vários destes cargos diretivos devem ser ocupados por funcionários da própria Cohab.Mais economia – Outro aspecto que colabora com o processo de contenção de despesas, iniciado pela Prefeitura de Londrina, é a economia de cerca de R$ 1,5 milhão em recursos que provém dos secretários municipais que acumulam cargos e recebem apenas um salário pelo desempenho de suas funções.Atualmente, estão sendo acumuladas as seguintes pastas: Planejamento e Fazenda (economia anual de R$ 346.000,00); Assistência Social, Políticas para as Mulheres e Idoso (economia anual de R$ 346.000,00); Obras e Pavimentação e Agricultura (economia anual de R$ 346.000,00); Gestão Pública e Recursos Humanos (economia anual de R$ 173.000,00); Codel e Ippul (economia anual de R$ 173.000,00).No momento, o Município está proibido de realizar concurso público e contratar mais servidores, com exceção das secretarias de Educação e Saúde, quando se tratar de reposição de profissionais.As viagens, diárias e estadias também estão suspensas, a não ser em casos extremos com autorização prévia do prefeito e do secretário municipal de Planejamento e Fazenda, quando realizadas com as seguintes fontes de recursos: 000 - Recursos Ordinário Livres; 001 - Recursos do Tesouro Descentralizados; 102 - FUNDEB (40%); 103 - Educação (5%) - Transferências Constitucionais; 104 - Educação – (25% impostos); e 303 - Saúde (15%) - EC nº 29/00.Haverá mudanças com relação à realização de horas extraordinárias pelos servidores municipais. Deverá ocorrer redução de 30% do valor em comparação com a quantia gasta em 2016 para a mesma finalidade. No ano passado foram pagos R$ 34 milhões, o que significa que a economia será de R$ 10,2 milhões.Os bancos de horas extras passarão a ser avaliados pelo prefeito e pelo secretário de Planejamento e Fazenda, sendo que as horas extras para fins de compensação seguirão as mesmas orientações.