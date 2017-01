Adicional por tempo de serviço para comissionados é ilegal, aponta TCE-PR

Rafael Machado - Redação Bonde

PUBLICIDADE

A madrugada do último sábado (7) marcou mais um capítulo da relação conflituosa envolvendo taxistas e motoristas do Uber desde a data em que o aplicativo começou a vigorar em Londrina, em agosto do ano passado. O caso mais recente foi registrado em frente a uma casa noturna localizada na rua José Roque Salton, no jardim Terra Bonita, zona sul da cidade. Dois taxistas teriam sido agredidos por condutores vinculados ao Uber. As vítimas foram levadas pelo Siate para a UPA do Jardim Sabará com cortes nos lábios e escoriações diversas.O presidente do Sindicato dos Taxistas de Londrina, Antônio Pereira da Silva, apresentou a versão de que um dos motoristas do Uber teria comentado algo com um dos seguranças da boate e "partido para cima" dos taxistas que aguardavam na frente do estabelecimento. "Até agora tenho segurado e orientado a categoria para manter a calma, mas tem hora que é insuportável. A gente não vai apanhar e ficar de graça", comentou.A tese de que a agressão teria partido dos filiados ao Uber é desmentida por um dos condutores que trabalham transportando usuários através do sistema, Cristian Ferreira Dias. "Os taxistas estavam incitando a violência de quem estava perto da casa noturna. O rapaz que brigou é o mesmo que teve uma discussão antiga no aeroporto. Ele encontrou o motorista do aplicativo e começou a empurrar. A aglomeração veio logo depois", comentou. Um boletim de ocorrência foi confeccionado pela Polícia Militar.Tentando impedir a concretização de uma possível imagem negativa, Dias decidiu reunir outros colegas que também usam o Uber como fonte de renda para organizar uma doação de sangue no Hemocentro do Hospital Universitário (HU) de Londrina. O evento solidário está programado para às 13h desta terça-feira (10) na sede da instituição, na rua Cláudio Donizete Cavalieri, no jardim Aragarça, região leste. O encontro antes de chegar no Hemocentro acontecerá em um lugar ainda não definido. "A ideia é sair em carreata logo depois às 12h da avenida Santos Dumont com a rua Augusto Severo. Estimamos a participação de 20 a 30 motoristas", ressaltou o organizador do evento.Dias negou que "o ato tenha a ver com exibicionismo por parte da categoria, já que os condutores sempre promovem tais iniciativas". No entanto, ele reconheceu que a doação de sangue "é uma resposta à confusão do último final de semana".Enquanto isso, o Sindicato dos Taxistas vai cobrar uma posição do prefeito Marcelo Belinati (PP) a respeito do assunto. O pepista cumpre agenda nesta segunda-feira (9) em Curitiba e deve se encontrar com representantes da categoria no final da semana. "Não vamos deixar barato. Pretendemos acionar o Ministério Público, a CMTU e quem quer que seja para discutir essa questão. Essa nova confusão não vai passar batido", disse o presidente do órgão, Antônio Pereira da Silva. Na manhã desta segunda-feira, alguns taxistas protestaram em frente ao Ginásio de Esportes Moringão.Os conflitos entre as duas partes começaram logo após a chegada do aplicativo a Londrina. Um dos episódios mais emblemáticos foi a divulgação de uma série de áudios atribuídos a taxistas trazendo ameaças aos motoristas do Uber . As gravações foram divulgadas em primeira mão pelo