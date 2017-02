Órgãos de segurança pública estaduais discutem ações para o Carnaval no Litoral

Soldado Levi Junior

A Coordenação Estadual do Verão Paraná 2016/2017 fez nesta quinta-feira (9) uma reunião para ajustar o esquema de segurança para o carnaval no Litoral Paranaense. O encontro foi no SESC Caiobá, em Matinhos. Foram apresentadas as questões envolvendo efetivos policiais, equipamentos e eventuais necessidades para atender a grande demanda de público e de serviços durante as festas de Carnaval. O objetivo da reunião foi nivelar as ações pretendidas pelos órgãos de segurança pública estaduais para que o trabalho seja coeso e integrado.Estiveram presentes representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Poder Judiciário, além do Ministério Público das cidades de Matinhos e Pontal do Paraná. Segundo o Coordenador Estadual do Verão Paraná 2016/2017 e Secretário Chefe da Casa Militar, coronel Adilson Castilho Casitas, a integração com os órgãos estaduais e municipais é necessária para oferecer o melhor atendimento à população."Durante a reunião provocamos assuntos referentes ao Carnaval, com todas as forças de segurança públicas para nivelarmos o conhecimento e os procedimentos a serem adotados. Convidamos integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário para que trabalhem em conjunto quais ações devem ser desenvolvidas, a fim de oferecer aos veranistas e, principalmente, ao morador do Litoral tranquilidade para o seu lazer e diversão nas festividades", disse.Durante o encontro foram discutidas questões sobre a presença ostensiva da Polícia Militar nas ruas com o apoio da Polícia Civil nas delegacias, e também o papel preventivo do Corpo de Bombeiros nas areias. Haverá reforço do policiamento ostensivo e preventivo com viaturas, motos, bicicletas, além das aeronaves do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e de equipes de outras unidades especializadas da corporação militar estadual.O Subcomandante-Geral da PM, coronel Arildo Luis Dias, destacou a importância da congregação das instituições. "Vemos aqui o Ministério Público, o Judiciário, as polícias Civil, Militar e Científica, o Corpo de Bombeiros e todas as especializadas num único objetivo: fazer deste Carnaval tão tranquilo quanto outros que já tivemos. De nossa parte faremos um esforço especial para trazer tranquilidade à população, inclusive com um reforço sobre o efetivo que já está no Verão Paraná", afirmou.Para o Comandante do 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), coronel Chehade Elias Geha, os investimentos feitos pelo Governo do Estado possibilitam que as ações da Polícia Militar sejam mais eficazes, sem contudo extinguir o papel do cidadão de colaborador da segurança pública e que deve respeitar os limites de comemoração e de descanso de outras pessoas."Estamos devidamente preparados para proporcionar segurança às pessoas que vêm ao Litoral paranaense para aproveitar o Carnaval, lembrando sempre algumas questões importantes como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe menores de consumirem e comprarem bebidas alcoólicas, além do som alto, o que gera grandes reclamações", afirmou.O trânsito, tanto urbano quanto rodoviário, também será alvo da fiscalização por parte da Polícia Militar. Nas rodovias, por exemplo, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atuará mais intensamente contra embriaguez ao volante e à velocidade, utilizando-se de radares móveis, blitzes e aparelhos de bafômetros.Durante a reunião, a Promotora de Justiça, Nathália Galvão Arruda Torres, destacou o trabalho preventivo da PM e a atuação investigativa da Polícia Civil, e reforçou a necessidade de inibir a comercialização de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. "Tenho percebido, no pouco tempo que estou aqui, uma atuação competente das polícias Civil, Militar e Científica. Estou expedindo uma recomendação sobre o fornecimento de bebidas a adolescentes pensando na tranquilidade de todos", apontou.A Juíza de Direito de Pontal do Paraná, Bianca Bisetto, parabenizou as ações das polícias no Litoral. "Sobre a atuação da Polícia Militar gostaria de parabenizar pelas ações, por exemplo, pela maior apreensão de drogas sintéticas da temporada, ocorrida recentemente em Pontal do Paraná. A Polícia Civil também nos ajuda muito, principalmente com o apoio vindo para o Verão", disse.Ela pediu apoio para a fiscalização da venda de bebidas alcoólicas para adolescentes e repassou orientações para as equipes policiais. "Enviaremos uma recomendação aos municípios que proíbe o acesso de crianças e adolescentes à bebidas alcoólicas. Além disso, ela prevê que as crianças deverão estar sempre acompanhadas de seus pais ao saírem de casa, entre outras recomendações", afirmou.Um dos pontos mais discutidos durante a reunião foi o pedido feito pelo Poder Judiciário sobre a comercialização de bebidas armazenadas em embalagens de vidro, que podem ser utilizadas como arma para agressões e depredações por pessoas mal intencionadas. "Os donos de eventos, trios e estabelecimentos deverão ter todas as autorizações necessárias para nos dias de festa possam ser apresentadas às autoridades. Qualquer um que seja flagrado vendendo bebidas às crianças pode ser preso", explicou a Juíza Bianca.Com relação à perturbação do Sossego, haverá reforço nas ações ostensivas para reprimir esse tipo de delito, que é muito frequente durante o Carnaval. A Patrulha do Sossego, braço da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), estará empenhada nessa atividade. "Estabelecemos uma parceria com os municípios litorâneos para o controle da comercialização de bebidas e de artefatos de vidro que possam causar problemas aos veranistas. Teremos um efetivo da AIFU no Litoral durante todos os dias de festa. Não vamos estragar e nem atrapalhar a festividade de ninguém, mas existem limites que precisam ser respeitados", disse o coronel Castilho.O Corpo de Bombeiros também disporá equipes de busca e salvamento em todo o Litoral para atender a demanda de banhistas, principalmente na areia, durante os dias de Carnaval, pois uma das preocupações é em relação aos afogamentos. "O consumo de bebida alcoólica antes de entrar no mar é perigoso, pois diminui a sensação de perigo, é o que muitas vezes é o que salva a vida das pessoas. Pedimos que as pessoas não consumam bebida alcoólica antes de entrar no mar e que respeitem rigorosamente isso, porque estamos preparados para fazer o salvamento, mas o risco existe e nem sempre é possível fazer o atendimento quando a pessoa não colabora com a ação que está sendo desenvolvida", afirmou o Comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Juceli Simiano Junior.A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML), também atuará com maior intensidade, integrada aos demais órgãos de segurança, com equipes extras nas delegacias para facilitar o atendimento ao cidadão e a agilidade na elaboração de flagrantes e Boletins de Ocorrência. "Como no carnaval há um fluxo muito grande de pessoas que vêm para a faixa litorânea, nós também aumentaremos nosso efetivo, além do apoio das comarcas, teremos equipes que virão de Curitiba a fim de garantir um atendimento melhor para aqueles que nos procurarem", ressaltou.